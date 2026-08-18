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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Завершены спасательные работы после ракетной атаки РФ на Печенеги. ФОТОрепортаж

В Печенегах в Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Увеличилось число пострадавших

Число пострадавших в результате атаки возросло до 18 человек.

Удар по Печенигам
Удар по Печенигам
Удар по Печенигам
Удар по Печенигам
Удар по Печенигам
Удар по Печенигам
Удар по Печенигам
Удар по Печенигам

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин затягивает войну": Сибига отреагировал на ракетный удар по Печенегам и призвал усилить санкции против РФ

Правоохранители документируют последствия военного преступления и изымают вещественные доказательства.

Обстрел Печенегов
Обстрел Печенегов
Обстрел Печенегов
Обстрел Печенегов

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес артиллерийский удар по жилому сектору в Чугуевском районе: 5 погибших. ФОТО

Автор: 

обстрел (34907) ГСЧС (5438) Харьковская область (3075) Чугуевский район (430) Печенеги (16)
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