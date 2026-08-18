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Завершены спасательные работы после ракетной атаки РФ на Печенеги. ФОТОрепортаж
В Печенегах в Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Увеличилось число пострадавших
Число пострадавших в результате атаки возросло до 18 человек.
Правоохранители документируют последствия военного преступления и изымают вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Печенегам: 10 погибших, 17 раненых.
- Президент Зеленский уже отреагировал на вражеский удар и пообещал ответить врагу.
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