Завершены спасательные работы после ракетной атаки РФ на Печенеги. ФОТОрепортаж

В Печенегах в Харьковской области завершены аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Увеличилось число пострадавших

Число пострадавших в результате атаки возросло до 18 человек.

















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Правоохранители документируют последствия военного преступления и изымают вещественные доказательства.









По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Печенегам: 10 погибших, 17 раненых.

Президент Зеленский уже отреагировал на вражеский удар и пообещал ответить врагу.

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