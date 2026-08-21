Резников о подготовке Украины к вторжению РФ: Власти боялись спровоцировать панику

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не сожалеет о публичной риторике властей накануне полномасштабного вторжения России. По его словам, заявления для общественности отличались от реальной подготовки Украины к возможному нападению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

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Резников пояснил, что власти не могли публично рассказывать обо всех подготовительных мерах из-за риска паники.

"Если бы мы публично сеяли панику, у нас бы все дороги были забиты транспортом в одном направлении, и мы не смогли бы перемещать войска", - сказал он.

Подразделения ВСУ заранее вывели из мест дислокации

По словам экс-министра, накануне вторжения он вместе с тогдашним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным подписал приказ о продолжении учений для украинских военных.

"Есть вещи, о которых даже сейчас нельзя говорить, некоторые уже попали в СМИ, поэтому я могу сказать правду, что в это время я лично подписывал министерский приказ, брал на себя ответственность вместе с генералом Залужным за продолжение учений подразделений ВСУ. Таким образом мы вывели из пунктов постоянной дислокации все подразделения ВСУ. И когда россияне наносили по ним удар, там были пустые казармы. А они все были разосредоточены по всей территории Украины. И поэтому нам удалось сохранить личный состав, который затем оказывал сопротивление", — заявил экс-министр.

Генштаб ожидал более позднего наступления

Резников рассказал, что украинский Генштаб считал: Россия еще не сформировала необходимые ударные группировки для масштабного наступления.

"Они говорят (Генштаб – ред.), что, согласно российской академической военной школе, в том числе их Герасимова, они не идут в наступление, не сформировав ударные группировки. Вопрос: увидим ли мы, что они сформированы? Да. Сколько им нужно времени как минимум? Как минимум, чтобы завершить формирование. Минимум месяц. То есть даже если бы это вторжение было подготовлено, оно должно было бы состояться в конце марта. Россияне пошли в это наступление раньше, чем они сами могли пойти", – сказал Резников.

Запад также не ожидал вторжения именно 24 февраля

По словам Резникова, даже западные партнеры не были уверены, что Россия начнет полномасштабное наступление именно 24 февраля.

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В качестве примера он привел запланированный на этот день совместный визит в Краматорск с министрами трех стран НАТО, которые прибыли в Киев 23 февраля.

"Это означает, что они точно были уверены, что никакого вторжения 24-го не будет", - сказал он.

Семья Резникова оставалась в Киеве

Экс-министр отметил, что накануне 24 февраля не эвакуировал из Киева свою семью.

По его словам, жена, дети и внуки оставались в столице, поскольку он считал, что Украина сможет выстоять.

"Мои дети, мои внуки были в Киеве, моя жена была в Киеве 24-го числа. Если бы я считал, что опасность ужасна, наверное, я бы их эвакуировал. Но я этого не сделал, потому что верил, что мы будем стоять здесь и будем сражаться до последнего. Но я считал, что негативный сценарий, если он и возможен, его можно отсрочить. И у нас есть время подготовиться", — сказал он.

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