Резніков про підготовку України до вторгнення РФ: Влада боялася спровокувати паніку

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не шкодує про публічну риторику влади напередодні повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, заяви для суспільства відрізнялися від реальної підготовки України до можливого нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Резніков пояснив, що влада не могла публічно розповідати про всі підготовчі заходи через ризик паніки.

"Якби ми публічно сіяли паніку, у нас би всі дороги були забиті транспортом в одному напрямку, і ми не змогли б переміщувати війська", – сказав він.

Підрозділи ЗСУ заздалегідь вивели з місць дислокації

За словами ексміністра, напередодні вторгнення він разом із тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним підписав наказ про продовження навчань для українських військових.\

"Є речі, які навіть зараз не можна говорити, деякі вже в медіа потрапили, тому я можу сказати правду, що в цей час я особисто підписував міністерський наказ, брав на себе відповідальність разом з генералом Залужним, про продовження навчань для підрозділів ЗСУ. В такий спосіб ми вивели з пунктів постійної дислокації всі підрозділи ЗСУ. І коли росіяни завдавали по них удар, то там були пусті казарми. А вони всі були розосереджені по всій території України. І тому нам вдалося зберегти особовий склад, який потім чинив опір", – заявив ексміністр.

Генштаб очікував пізнішого наступу

Резніков розповів, що український Генштаб вважав: Росія ще не сформувала необхідні ударні угруповання для масштабного наступу.

"Вони кажуть (Генштаб – ред.), за російською академічною військовою школою, в тому числі їхнього Герасимова, вони не йдуть в наступ, не сформувавши ударні угруповання. Питання: чи ми побачимо, що вони сформовані? Так. Скільки їм треба часу мінімум? Мінімум хоча б, щоб завершити формування. Мінімум місяць. Тобто навіть якщо це вторгнення підготовлене мало би бути, воно мало би бути в кінці березня. Росіяни пішли в цей наступ раніше, ніж вони самі могли піти", – сказав Резніков.

Захід також не очікував вторгнення саме 24 лютого

За словами Резнікова, навіть західні партнери не були впевнені, що Росія розпочне повномасштабний наступ саме 24 лютого.

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Як приклад він навів запланований на цей день спільний візит до Краматорська з міністрами трьох країн НАТО, які прибули до Києва 23 лютого.

"Це означає, що вони точно були впевнені, що ніякого вторгнення 24-го не буде", – сказав він.

Родина Резнікова залишалася в Києві

Ексміністр зазначив, що напередодні 24 лютого не евакуював із Києва свою родину.

За його словами, дружина, діти та онуки залишалися в столиці, оскільки він вважав, що Україна зможе вистояти.

"Мої діти, мої онуки були в Києві, моя дружина була в Києві 24 числа. Якби я вважав, що небезпека страшенна, напевно, я би їх евакуював. Але я цього не зробив, тому що я вірив, що ми будем стояти тут і будем битися до останнього. Але я вважав, що негативний сценарій, якщо можливий, він може бути відтягнутий. І у нас є час підготуватися", – сказав він.

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