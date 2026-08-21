РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11022 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 487 43

Россия может усилить террор против гражданских, нужно быть готовыми, - командующий СБС Бровди

Бровди предупредил украинцев о новых испытаниях

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди предупредил о возможном продолжении российских атак. Он назвал противостояние с Россией "судьбоносным испытанием на выносливость" и призвал украинцев сохранять стальные нервы и бдительность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении командующего СБС в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы в тонусе на фронте, возвращаем боль врагу на болота, и когда молчим — тоже. Гражданским же желаю стойкости и собранности — непростые испытания только впереди", — написал Мадяр.

"Цивилизационная пропасть" между Украиной и Россией

По словам Бровди, между украинцами и россиянами существует "не доктринальная, а цивилизационная пропасть" — от личностной субъектности и ценностей до отношения к человеческой жизни.

Он подчеркнул, что силы обороны возвращают войну туда, откуда она пришла, - в Россию, нанося удары по объектам, которые финансируют и обеспечивают военную машину Кремля. В свою очередь, отметил командующий, оккупанты в ответ применяют массированный террор против гражданского населения Украины, в результате чего гибнут невинные люди — и эту стратегию "наказания гражданских" Россия будет только наращивать.

Бровди призвал не поддаваться ИПСО

Командующий призвал украинцев круглосуточно сохранять бдительность и не отвлекаться на эмоциональный контент и информационно-психологические операции.

Он также пожелал украинцам "стальных нервов и непоколебимости духа" и призвал беречь себя и окружающих.

По словам Бровди, противостояние с Россией — это не спринт, а марафон с серьезными препятствиями и "судьбоносное испытание на выносливость".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 тыс. оккупантов поразили СБС с начала августа, - Мадяр

Автор: 

россия (89265) Бровди Роберт Мадяр (189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Підсумую у двох словах - "терпіть, кріпаки!".
показать весь комментарий
21.08.2026 07:50 Ответить
+20
Мадяр знає про що каже, він експерт по ударах по цивільним цілям - вже спалив майже всі запаси китайських трусів, діжки з бензином і кримські трансформатори.

А от експерта по військовим цілям у нас чомусь немає, тому абсолютно всі аеродроми з КАБоносцями і пускові іскандерів стоять цілі і неушкоджені.
показать весь комментарий
21.08.2026 08:15 Ответить
+13
НІКОЛИ Царська БАЛАБОЛІСТИКА не передавить Путловську БАЛІСТИКУ! Це ж ОЧЕВИДНО;

Треба прибирати БАЛАБОЛІСТА-тенесиста ... але як це зробити ?
показать весь комментарий
21.08.2026 07:48 Ответить

Загрузка...

 
 