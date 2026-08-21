Россия может усилить террор против гражданских, нужно быть готовыми, - командующий СБС Бровди
Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди предупредил о возможном продолжении российских атак. Он назвал противостояние с Россией "судьбоносным испытанием на выносливость" и призвал украинцев сохранять стальные нервы и бдительность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении командующего СБС в Telegram.
"Мы в тонусе на фронте, возвращаем боль врагу на болота, и когда молчим — тоже. Гражданским же желаю стойкости и собранности — непростые испытания только впереди", — написал Мадяр.
"Цивилизационная пропасть" между Украиной и Россией
По словам Бровди, между украинцами и россиянами существует "не доктринальная, а цивилизационная пропасть" — от личностной субъектности и ценностей до отношения к человеческой жизни.
Он подчеркнул, что силы обороны возвращают войну туда, откуда она пришла, - в Россию, нанося удары по объектам, которые финансируют и обеспечивают военную машину Кремля. В свою очередь, отметил командующий, оккупанты в ответ применяют массированный террор против гражданского населения Украины, в результате чего гибнут невинные люди — и эту стратегию "наказания гражданских" Россия будет только наращивать.
Бровди призвал не поддаваться ИПСО
Командующий призвал украинцев круглосуточно сохранять бдительность и не отвлекаться на эмоциональный контент и информационно-психологические операции.
Он также пожелал украинцам "стальных нервов и непоколебимости духа" и призвал беречь себя и окружающих.
По словам Бровди, противостояние с Россией — это не спринт, а марафон с серьезными препятствиями и "судьбоносное испытание на выносливость".
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А от експерта по військовим цілям у нас чомусь немає, тому абсолютно всі аеродроми з КАБоносцями і пускові іскандерів стоять цілі і неушкоджені.
Треба прибирати БАЛАБОЛІСТА-тенесиста ... але як це зробити ?