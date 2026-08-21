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Новини Агресія Росії проти України
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Росія може посилити терор проти цивільних, треба бути готовими, - командувач СБС Бровді

Бровді попередив українців про нові випробування

Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді попередив про можливе продовження російських атак. Він назвав протистояння з Росією "доленосним іспитом на витривалість" та закликав українців зберігати сталеві нерви й пильність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі командувача СБС у телеграм.

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"Ми в тонусі на фронті, повертаємо біль ворогу на болота, і коли мовчимо - теж. Цивільним же зичу стійкості та зібраності,- непрості випробування лише попереду", - написав Мадяр.

"Цивілізаційна прірва" між Україною та Росією

За словами Бровді, між українцями та росіянами існує "не доктринальна, а цивілізаційна прірва" - від особистісної суб’єктності та цінностей до ставлення до людського життя.

Він наголосив, що сили оборони повертають війну туди, звідки вона прийшла, – до Росії, завдаючи ударів по об'єктах, які фінансують і забезпечують військову машину Кремля. Натомість зауважив командувач, окупанти у відповідь застосовують масований терор проти цивільного населення України, внаслідок якого гинуть невинні люди – і цю стратегію "покарання цивільних" Росія лише нарощуватиме.

Бровді закликав не піддаватися ІПСО

Командувач закликав українців цілодобово зберігати пильність і не витрачати увагу на емоційний контент та інформаційно-психологічні операції.

Він також побажав українцям "сталевих нервів та непохитності духу" і закликав берегти себе та оточуючих.

За словами Бровді, протистояння з Росією - це не спринт, а марафон із суттєвими перешкодами та "доленосний іспит на витривалість".

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Автор: 

росія (47429) Бровді Роберт Мадяр (190)
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Топ коментарі
+10
Підсумую у двох словах - "терпіть, кріпаки!".
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21.08.2026 07:50 Відповісти
+6
Мадяр знає про що каже, він експерт по ударах по цивільним цілям - вже спалив майже всі запаси китайських трусів, діжки з бензином і кримські трансформатори.

А от експерта по військовим цілям у нас чомусь немає, тому абсолютно всі аеродроми з КАБоносцями і пускові іскандерів стоять цілі і неушкоджені.
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21.08.2026 08:15 Відповісти
+5
НІКОЛИ Царська БАЛАБОЛІСТИКА не передавить Путловську БАЛІСТИКУ! Це ж ОЧЕВИДНО;

Треба прибирати БАЛАБОЛІСТА-тенесиста ... але як це зробити ?
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21.08.2026 07:48 Відповісти

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