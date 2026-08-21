Росія може посилити терор проти цивільних, треба бути готовими, - командувач СБС Бровді

Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді попередив про можливе продовження російських атак. Він назвав протистояння з Росією "доленосним іспитом на витривалість" та закликав українців зберігати сталеві нерви й пильність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі командувача СБС у телеграм.

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"Ми в тонусі на фронті, повертаємо біль ворогу на болота, і коли мовчимо - теж. Цивільним же зичу стійкості та зібраності,- непрості випробування лише попереду", - написав Мадяр.

"Цивілізаційна прірва" між Україною та Росією

За словами Бровді, між українцями та росіянами існує "не доктринальна, а цивілізаційна прірва" - від особистісної суб’єктності та цінностей до ставлення до людського життя.

Він наголосив, що сили оборони повертають війну туди, звідки вона прийшла, – до Росії, завдаючи ударів по об'єктах, які фінансують і забезпечують військову машину Кремля. Натомість зауважив командувач, окупанти у відповідь застосовують масований терор проти цивільного населення України, внаслідок якого гинуть невинні люди – і цю стратегію "покарання цивільних" Росія лише нарощуватиме.

Бровді закликав не піддаватися ІПСО

Командувач закликав українців цілодобово зберігати пильність і не витрачати увагу на емоційний контент та інформаційно-психологічні операції.

Він також побажав українцям "сталевих нервів та непохитності духу" і закликав берегти себе та оточуючих.

За словами Бровді, протистояння з Росією - це не спринт, а марафон із суттєвими перешкодами та "доленосний іспит на витривалість".

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