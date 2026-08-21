БПЛА атаковали Пермь: предположительно под атакой находится местный НПЗ

Утром 21 августа в Перми раздались взрывы, российская ПВО отразила атаку беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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По словам местных жителей, в Индустриальном районе города прогремело несколько мощных взрывов. Впоследствии была слышна работа российской противовоздушной обороны.

Предположительно, беспилотники могли атаковать нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС). Предприятие уже неоднократно становилось целью атак БПЛА.

Информация о возможных последствиях атаки в настоящее время уточняется.

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Что известно о ПНОС?

"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перми - очень крупный и стратегически важный НПЗ, а не просто нефтебаза.

Работает с 1958 года, вошел в группу "ЛУКОЙЛ" в 1991 году.

Мощность: около 13,1 млн тонн нефти в год по современным оценкам.

ПНОС располагает установками глубокой переработки - в частности, гидрокрекингом, каталитическим крекингом и коксованием. Готовая продукция вывозится по железной дороге, автотранспортом, речным транспортом и нефтепродуктопроводом.

То есть в случае серьезного повреждения отдельных установок это потенциально может повлиять не только на производство бензина или дизельного топлива, но и на общий объем переработки нефти и обеспечение региона топливом.