БПЛА атаковали Пермь: предположительно под атакой находится местный НПЗ
Утром 21 августа в Перми раздались взрывы, российская ПВО отразила атаку беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам местных жителей, в Индустриальном районе города прогремело несколько мощных взрывов. Впоследствии была слышна работа российской противовоздушной обороны.
Предположительно, беспилотники могли атаковать нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС). Предприятие уже неоднократно становилось целью атак БПЛА.
Информация о возможных последствиях атаки в настоящее время уточняется.
Что известно о ПНОС?
"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перми - очень крупный и стратегически важный НПЗ, а не просто нефтебаза.
- Работает с 1958 года, вошел в группу "ЛУКОЙЛ" в 1991 году.
- Мощность: около 13,1 млн тонн нефти в год по современным оценкам.
ПНОС располагает установками глубокой переработки - в частности, гидрокрекингом, каталитическим крекингом и коксованием. Готовая продукция вывозится по железной дороге, автотранспортом, речным транспортом и нефтепродуктопроводом.
То есть в случае серьезного повреждения отдельных установок это потенциально может повлиять не только на производство бензина или дизельного топлива, но и на общий объем переработки нефти и обеспечение региона топливом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль