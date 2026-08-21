БпЛА атакували Перм: імовірно під атакою місцевий НПЗ. ВІДЕО+ФОТО

Зранку 21 серпня у Пермі пролунали вибухи, російська ППО відбивала атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За словами місцевих мешканців, в Індустріальному районі міста пролунало декілька потужних вибухів. Згодом було чути роботу російської протиповітряної оборони.

Попередньо, безпілотники могли атакувати нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС). Підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак БпЛА.

Інформація про можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

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Що відомо про ПНОС?

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез (ПНОС) у Пермі - дуже великий і стратегічно важливий НПЗ, а не просто нафтобаза.

Працює з 1958 року, до групи "ЛУКОЙЛ" увійшов у 1991 році.

Потужність: близько 13,1 млн тонн нафти на рік за сучасними оцінками.

ПНОС має установки глибокої переробки — зокрема гідрокрекінг, каталітичний крекінг та коксування. Готова продукція вивозиться залізницею, автотранспортом, річковим транспортом і нафтопродуктопроводом.

Тобто у разі серйозного пошкодження окремих установок це потенційно може впливати не лише на виробництво бензину чи дизеля, а й на загальний обсяг переробки нафти та забезпечення паливом регіону.