БпЛА атакували Перм: імовірно під атакою місцевий НПЗ. ВІДЕО+ФОТО
Зранку 21 серпня у Пермі пролунали вибухи, російська ППО відбивала атаку безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За словами місцевих мешканців, в Індустріальному районі міста пролунало декілька потужних вибухів. Згодом було чути роботу російської протиповітряної оборони.
Попередньо, безпілотники могли атакувати нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС). Підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак БпЛА.
Інформація про можливі наслідки атаки наразі уточнюється.
Що відомо про ПНОС?
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез (ПНОС) у Пермі - дуже великий і стратегічно важливий НПЗ, а не просто нафтобаза.
- Працює з 1958 року, до групи "ЛУКОЙЛ" увійшов у 1991 році.
- Потужність: близько 13,1 млн тонн нафти на рік за сучасними оцінками.
ПНОС має установки глибокої переробки — зокрема гідрокрекінг, каталітичний крекінг та коксування. Готова продукція вивозиться залізницею, автотранспортом, річковим транспортом і нафтопродуктопроводом.
Тобто у разі серйозного пошкодження окремих установок це потенційно може впливати не лише на виробництво бензину чи дизеля, а й на загальний обсяг переробки нафти та забезпечення паливом регіону.
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