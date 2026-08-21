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РФ запустила 135 БПЛА по Украине: ПВО уничтожила 107 целей. ИНФОГРАФИКА

Атака БПЛА 21 августа: как отработала ПВО?

В ночь на 21 августа российские захватчики запустили 135 беспилотников различных типов по территории Украины.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Так, враг применил для атаки БПЛА типа Shahed (в частности, реактивные), Гербер и дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Донецк (ВОТ), ВОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА в 16 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 3 точках.

В воздушном пространстве фиксируются несколько вражеских БПЛА, атака продолжается.

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Атака БПЛА 21 августа: как отработала ПВО?

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