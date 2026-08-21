РФ випустила 135 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 107 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 21 серпня російські загарбники випустили 135 безпілотників різних типів по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, ворог застосував для атаки БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько - Ахтарськ – рф,, Донецьк -ТОТ, ТОТ АР Крим.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3.

У повітряному просторі фіксують декілька ворожих БпЛА, атака триває.

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