РФ випустила 135 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 107 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 21 серпня російські загарбники випустили 135 безпілотників різних типів по Україні.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ворог застосував для атаки БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько - Ахтарськ – рф,, Донецьк -ТОТ, ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3.
У повітряному просторі фіксують декілька ворожих БпЛА, атака триває.
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