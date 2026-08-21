Неэффективность системы закупок ставит под угрозу поставки 155-мм боеприпасов Силам обороны, - "Украинская правда"

Украинская система закупок артиллерийских боеприпасов создает дополнительные риски для своевременных поставок дальнобойных 155-мм снарядов Силам обороны. Одной из ключевых проблем остаются слишком короткие сроки государственных контрактов.

Об этом говорится в материале "Украинская правда. Оборонка", которая опросила украинских производителей вооружения, военных и представителей оборонного сектора, передает Цензор.НЕТ.

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По данным издания, тендер на дальнобойные снаряды в 2026 году провели лишь накануне лета, тогда как поставить продукцию компании должны до конца года. Таким образом, производители получили около семи месяцев для заключения контрактов на поставку комплектующих и изготовления одних из самых дефицитных артиллерийских боеприпасов на мировом рынке.

Особенно острая ситуация сложилась с пороховыми зарядами для дальнобойных артиллерийских выстрелов. Производственные мощности основных мировых поставщиков загружены заказами на годы вперед.

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"На рынке пороха сегодня царит ситуация продавца. Это продукт, который нужен всему миру как горячий пирожок — за ним стоит огромная очередь. И если вы сейчас хотите оказаться в начале очереди, то вам нужно было думать об этом в прошлом году. А о поставках на следующий год нужно было думать еще в марте", — рассказал "УП" один из производителей боеприпасов.

Ситуацию осложняет и резкое подорожание компонентов для дальнобойных выстрелов. По словам другого собеседника издания, связанного с производством артиллерийских боеприпасов, стоимость соответствующего пороха с начала полномасштабной войны выросла в разы.

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По его словам, цена дальнобойного пороха сегодня может достигать 300 долларов за килограмм против примерно 30 долларов до начала большой войны. При этом у Украины нет собственного производства дальнобойных порохов, что делает производителей зависимыми от мирового рынка.

Еще одной системной проблемой производители называют контракты со сроком исполнения до 31 декабря. Они оставляют предприятиям мало времени для закупки крупных партий компонентов и реагирования на возможные сбои в поставках, ракетные удары по производству или другие форс-мажоры.

В настоящее время Агентство оборонных закупок готовится провести еще один тендер на артиллерийские боеприпасы. Представители рынка опасаются, что поставки по нему также могут потребовать осуществить до конца 2026 года.

По оценке опрошенных изданием производителей, в таких условиях ни один подрядчик может не успеть выполнить контракт в установленные сроки.

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Проблема коротких контрактов касается не только боеприпасов. Сложная оборонная продукция имеет длительный производственный цикл, поэтому предприятиям требуется горизонт планирования не менее 12–18 месяцев.

Минобороны ранее сообщало о введении долгосрочного контрактирования, однако, по оценке "УП", на практике этот механизм системно не работает.

В результате производители вынуждены использовать собственную прибыль для заблаговременного заказа комплектующих и фактически начинать производство еще до получения государственного контракта. Эти средства, отмечают представители отрасли, могли бы направляться на развитие продукции или создание резервных производственных мощностей.

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