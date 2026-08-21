Утренние атаки РФ на Запорожье и окрестности: погибла женщина, четверо человек ранены

Утром 21 августа российские войска нанесли серию ударов по Запорожскому району. В результате атак погибла 46-летняя женщина, ещё четверо человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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В результате удара КАБ по Камышевахе погибла женщина

Утром российская управляемая авиабомба попала в частный дом в Камышевахе. Дом был разрушен, повреждены также расположенные рядом здания.

46-летняя женщина погибла, 53-летний мужчина получил ранения.

В Кушугуме российские дроны ранили троих человек

Утром российский FPV-дрон нанес удар по частному дому в Кушугуме. Ранения получили 46-летняя женщина и 47-летний мужчина.

Еще один человек, 59-летний мужчина, пострадал в результате удара дрона по открытой территории.

В Балабино FPV-дрон атаковал автомобиль

Также утром в Балабино российский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, припаркованному во дворе частного дома. 59-летний мужчина получил ранения.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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