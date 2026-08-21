Ранкові атаки РФ на Запоріжжя та район: загинула жінка, четверо людей поранені
Вранці 21 серпня російські війська завдали низки ударів по Запорізькому району. Внаслідок атак загинула 46-річна жінка, ще четверо людей дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок удару КАБ по Комишувасі загинула жінка
Вранці російська керована авіабомба влучила у приватний будинок у Комишувасі. Будинок зазнав руйнувань, пошкоджені також розташовані поруч будівлі.
46-річна жінка загинула, 53-річний чоловік дістав поранення.
У Кушугумі російські дрони поранили трьох людей
Вранці російський FPV-дрон ударив по приватному будинку у Кушугумі. Поранень дістали 46-річна жінка та 47-річний чоловік.
Ще один, 59-річний чоловік, постраждав через удар дрона по відкритій території.
У Балабиному FPV-дрон атакував автомобіль
Також вранці у Балабиному російський FPV-дрон ударив по автомобілю, припаркованому у дворі приватного будинку. 59-річний чоловік зазнав поранення.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
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