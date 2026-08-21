Украина и Венгрия начнут реализовывать договоренности по национальным меньшинствам в сентябре

Украина и Венгрия уже в сентябре должны приступить к реализации договоренностей о правах национальных меньшинств в Закарпатье. В первую очередь будут внесены изменения в украинское законодательство по пунктам 1–5, а большинство остальных вопросов планируется урегулировать до мая 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

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Первые изменения ожидаются в сентябре

По словам дипломата, договоренности между Киевом и Будапештом не стоит сводить к так называемым "11 вопросам", поскольку каждый из пунктов содержит ряд отдельных положений, часть которых пересекается между собой.

"В сентябре в украинское законодательство будут внесены изменения, касающиеся пунктов 1–5 первой части. Но в этих пунктах есть еще пункты, а в тех пунктах - еще подпункты, поэтому нельзя называть их "11 вопросами". Мало того, они пересекаются между собой", - сказал Шандор.

Речь идет о договоренностях относительно языковых, образовательных, культурных и политических прав национальных меньшинств, которых Киев и Будапешт достигли в начале июня 2026 года.

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Представительство в Верховной Раде будет рассматриваться отдельно

Следующий этап коснется пунктов 6–10. По словам Шандора, их должны согласовать и реализовать до мая 2027 года.

Отдельно остается 11-я позиция - вопрос политического представительства национальных меньшинств в Верховной Раде. Ее должны передать на рассмотрение соответствующих экспертных советов и прорабатывать по отдельным процедурам.

Договоренности о правах венгерского меньшинства имеют особое значение для отношений Киева и Будапешта. Венгрия на протяжении длительного времени называет положение венгров Закарпатья одной из ключевых претензий к Украине и связывает этот вопрос с украинской евроинтеграцией.

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