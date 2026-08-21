Україна та Угорщина почнуть реалізовувати домовленості щодо нацменшин у вересні

Україна та Угорщина вже у вересні мають розпочати імплементацію домовленостей щодо прав національних меншин на Закарпатті. Першими зміни до українського законодавства внесуть за пунктами 1–5, а більшість решти питань планують врегулювати до травня 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналістам посол України в Угорщині Федір Шандор.

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Перші зміни очікуються у вересні

За словами дипломата, домовленості між Києвом та Будапештом не варто зводити до так званих "11 питань", оскільки кожен із пунктів містить низку окремих положень, частина яких перетинається між собою.

"У вересні буде імплементовано в українське законодавство зміни стосовно пунктів 1–5, першої частини. Але в тих пунктах іще пункти, а в тих пунктах іще підпункти, тому не можна їх називати "11 питань". Мало того, вони між собою перетинаються", – пояснив Шандор.

Йдеться про домовленості щодо мовних, освітніх, культурних та політичних прав національних меншин, яких Київ і Будапешт досягли на початку червня 2026 року.

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Представництво у Верховній Раді розглядатимуть окремо

Наступний етап стосуватиметься пунктів 6–10. За словами Шандора, їх мають погодити та імплементувати до травня 2027 року.

Окремою залишається 11-та позиція – питання політичного представництва національних меншин у Верховній Раді. Її мають передати на розгляд відповідних експертних рад та опрацьовувати за окремими процедурами.

Домовленості щодо прав угорської меншини мають особливе значення для відносин Києва і Будапешта. Угорщина протягом тривалого часу називає становище угорців Закарпаття однією з ключових претензій до України та пов'язує це питання з українською євроінтеграцією.

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