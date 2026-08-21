Военный комитет НАТО в октябре посетит Украину, - Драпатый
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел беседу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В ходе беседы стороны договорились о визите Военного комитета НАТО в Украину в октябре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Драпатый сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в последний раз Военный комитет НАТО посещал Украину восемь лет назад.
Главнокомандующий поблагодарил Драгоне за его личную позицию и последовательную поддержку Украины на уровне высшего военного руководства Альянса.
Драпатый рассказал о приоритетах ВСУ
Во время беседы Драпатый проинформировал адмирала о ситуации на фронте и ключевых потребностях украинской армии.
Среди приоритетов он назвал дальнобойные удары, гибкую тактику пехоты и роботизацию передовой.
Отдельно стороны обсудили противовоздушную оборону Украины.
"Адмирал трижды бывал у нас, видел ситуацию на месте, и это чувствуется в разговоре", - отметил Драпатый.
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