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Новости Сотрудничество Украины и НАТО
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Военный комитет НАТО в октябре посетит Украину, - Драпатый

Драпатый: Военный комитет НАТО посетит Украину в октябре

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провел беседу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В ходе беседы стороны договорились о визите Военного комитета НАТО в Украину в октябре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Драпатый сообщил на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что в последний раз Военный комитет НАТО посещал Украину восемь лет назад.

Главнокомандующий поблагодарил Драгоне за его личную позицию и последовательную поддержку Украины на уровне высшего военного руководства Альянса.

Драпатый рассказал о приоритетах ВСУ

Во время беседы Драпатый проинформировал адмирала о ситуации на фронте и ключевых потребностях украинской армии.

Среди приоритетов он назвал дальнобойные удары, гибкую тактику пехоты и роботизацию передовой.

Отдельно стороны обсудили противовоздушную оборону Украины.

"Адмирал трижды бывал у нас, видел ситуацию на месте, и это чувствуется в разговоре", - отметил Драпатый.

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Автор: 

НАТО (11034) Драпатый Михаил (90)
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