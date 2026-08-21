Військовий комітет НАТО у жовтні відвідає Україну, - Драпатий
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Під час розмови сторони домовилися про візит Військового комітету НАТО в Україну в жовтні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Драпатий повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
Він зазначив, що востаннє Військовий комітет НАТО відвідував Україну вісім років тому.
Головнокомандувач подякував Драгоне за його особисту позицію та послідовну підтримку України на рівні вищого військового керівництва Альянсу.
Драпатий розповів про пріоритети ЗСУ
Під час розмови Драпатий поінформував адмірала про ситуацію на фронті та ключові потреби української армії.
Серед пріоритетів він назвав далекобійні удари, гнучку тактику піхоти та роботизацію передової.
Окремо сторони обговорили протиповітряну оборону України.
"Адмірал тричі був у нас, бачив ситуацію на місці, і це відчувається в розмові", - зазначив Драпатий.
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