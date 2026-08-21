Удары по РФ: поражены НПЗ в Перми и военные объекты, - Зеленский

Украинские войска нанесли удары с большого расстояния по российским объектам. Были поражены НПЗ в Перми, аэродром "Мариновка", Су-34 в Ахтубинске и база ударных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары на большие расстояния по РФ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Продолжаем с помощью наших ударов на большие расстояния возвращать последствия войны туда, откуда она пришла.

Этой ночью наши удары поразили НПЗ в Перми на расстоянии более 1600 километров от границы и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. Есть результаты и в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Поражение военных объектов

Зеленский отметил, что также подтверждены результаты предыдущих ударов: на аэродроме "Ахтубинск" поврежден российский самолет Су-34. Расстояние — около 600 километров от линии фронта. А в Приморско-Ахтарске, почти в 180 километрах, поражено место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, которыми россияне наносят удары по нашим людям.

"Благодарю все подразделения наших Сил обороны Украины за точность и меткость. Слава Украине", - подчеркнул президент.

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