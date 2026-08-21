Удари по РФ: уражено НПЗ у Пермі та військові об’єкти, - Зеленський. ВIДЕО
Українські сили завдали далекобійних ударів по російських об'єктах. Уражено НПЗ у Пермі, аеродром "Маринівка", Су-34 в Ахтубінську та базу ударних дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, далекобійні удари по РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський.
"Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла.
Цієї ночі наші дипстрайки уразили НПЗ у Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградському регіоні. Є результати і в акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
Ураження військових об'єктів
Зеленський зазначив, що також підтверджені результати попередніх ударів: на аеродромі "Ахтубінськ" пошкоджено російський літак Су-34. Відстань – близько 600 кілометрів від лінії фронту. А в Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни бʼють по наших людях.
"Дякую всім підрозділам наших Сил оборони України за точність і влучність. Слава Україні", - наголосив президент.
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