Удари по РФ: уражено НПЗ у Пермі та військові об’єкти, - Зеленський. ВIДЕО

Українські сили завдали далекобійних ударів по російських об'єктах. Уражено НПЗ у Пермі, аеродром "Маринівка", Су-34 в Ахтубінську та базу ударних дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, далекобійні удари по РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський.

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"Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла.

Цієї ночі наші дипстрайки уразили НПЗ у Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградському регіоні. Є результати і в акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Ураження військових об'єктів

Зеленський зазначив, що також підтверджені результати попередніх ударів: на аеродромі "Ахтубінськ" пошкоджено російський літак Су-34. Відстань – близько 600 кілометрів від лінії фронту. А в Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни бʼють по наших людях.

"Дякую всім підрозділам наших Сил оборони України за точність і влучність. Слава Україні", - наголосив президент.

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