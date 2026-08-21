Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Перми и аэродрома "Мариновка"
В ночь на 21 августа украинские Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенному более чем в 1500 км от границы Украины, и по аэродрому "Мариновка".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
НПЗ расположен на расстоянии более 1500 километров от границы Украины. На территории предприятия зафиксирован пожар.
"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий РФ, расположенное в Перми. Проектная мощность завода составляет более 13 млн тонн нефти в год.
Завод перерабатывает нефть и производит более 60 видов продукции.
Глубина переработки нефти составляет около 98 процентов - это один из самых высоких показателей среди всех нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ.
Также был поражен аэродром "Мариновка"
Помимо НПЗ, украинские военные нанесли удар по военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ.
Степень нанесенного объектам ущерба в настоящее время уточняется.
В Генштабе подчеркнули, что работа по снижению военного и военно-экономического потенциала России продолжается.
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