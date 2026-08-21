Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Перми и аэродрома "Мариновка"

В ночь на 21 августа украинские Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенному более чем в 1500 км от границы Украины, и по аэродрому "Мариновка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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НПЗ расположен на расстоянии более 1500 километров от границы Украины. На территории предприятия зафиксирован пожар.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий РФ, расположенное в Перми. Проектная мощность завода составляет более 13 млн тонн нефти в год.

Завод перерабатывает нефть и производит более 60 видов продукции.

Глубина переработки нефти составляет около 98 процентов - это один из самых высоких показателей среди всех нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ.

Также был поражен аэродром "Мариновка"

Помимо НПЗ, украинские военные нанесли удар по военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

Степень нанесенного объектам ущерба в настоящее время уточняется.

В Генштабе подчеркнули, что работа по снижению военного и военно-экономического потенциала России продолжается.

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