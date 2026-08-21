Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Пермі та аеродрому "Маринівка"

У ніч на 21 серпня українські Сили оборони уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" за понад 1500 км від кордону України та аеродром "Маринівка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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НПЗ розташований на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України. На території підприємства зафіксовано пожежу.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ, розташоване в Пермі. Проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік.

Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції.

Глибина переробки нафти становить близько 98 відсотків - це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ. Підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ.

Також уражено аеродром "Маринівка"

Окрім НПЗ, українські військові уразили військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

Ступінь завданих об'єктам збитків наразі уточнюється.

У Генштабі наголосили, що робота зі зниження воєнного та воєнно-економічного потенціалу Росії триває.

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