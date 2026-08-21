Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Пермі та аеродрому "Маринівка"
У ніч на 21 серпня українські Сили оборони уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" за понад 1500 км від кордону України та аеродром "Маринівка".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
НПЗ розташований на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України. На території підприємства зафіксовано пожежу.
"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ, розташоване в Пермі. Проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік.
Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції.
Глибина переробки нафти становить близько 98 відсотків - це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ. Підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ.
Також уражено аеродром "Маринівка"
Окрім НПЗ, українські військові уразили військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ.
Ступінь завданих об'єктам збитків наразі уточнюється.
У Генштабі наголосили, що робота зі зниження воєнного та воєнно-економічного потенціалу Росії триває.
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