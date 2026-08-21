Тарифы на электроэнергию для населения не будут меняться как минимум до следующего года, - Шмыгаль

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине, по крайней мере, в течение следующего отопительного сезона останутся неизменными. Цена для бытовых потребителей зафиксирована, тогда как бизнес будет закупать электроэнергию на рыночных условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Для населения цена останется фиксированной

Шмыгаль напомнил, что Украина интегрирована в европейский энергетический рынок и является полноправным членом ENTSO-E с правом голоса.

Поэтому, по его словам, для бизнеса электроэнергия является рыночным товаром, и ее стоимость определяется в соответствии с рыночными условиями.

В то же время для населения действует фиксированный тариф.

"Для населения цена зафиксирована. Это, соответственно, незыблемая, зафиксированная нами величина. Я думаю, в этом отопительном сезоне, до следующего года у нас цены на электроэнергию будут оставаться неизменными для населения", - заявил министр.

Таким образом, правительство пока не планирует повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей как минимум до окончания следующего отопительного сезона.

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