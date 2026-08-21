Тарифи на електроенергію для населення не змінюватимуть щонайменше до наступного року, - Шмигаль

Тарифи на електроенергію для населення в Україні щонайменше протягом наступного опалювального сезону залишатимуться незмінними. Ціна для побутових споживачів зафіксована, тоді як бізнес купуватиме електроенергію за ринковими умовами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр енергетики Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Для населення ціна залишиться фіксованою

Шмигаль нагадав, що Україна інтегрована до європейського енергетичного ринку та є повноправним голосуючим членом ENTSO-E.

Тому, за його словами, для бізнесу електроенергія є ринковим товаром і її вартість визначається відповідно до ринкових умов.

Водночас для населення діє фіксований тариф.

"Для людей ціна зафіксована. Це, відповідно, непорушна, зафіксована нами величина. Я думаю, на цей опалювальний сезон, до наступного року у нас ціни на електроенергію будуть залишатися незмінними для людей", – заявив міністр.

Таким чином, уряд наразі не планує підвищувати тариф на електроенергію для побутових споживачів щонайменше до завершення наступного опалювального сезону.

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