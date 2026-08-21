Уехал из оккупированного Крыма в 2014-м и воевал против РФ: в бою с рашистами погиб сержант 413-го батальона Андрей Гецко (Папай)

Сержант 413-го стрелкового батальона Андрей Гецко (Папай) погиб в бою против российских оккупантов.

Об этом сообщил командир батальона Роман Ковалев, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вчера, выполняя мой приказ, на позиции погиб мой лучший друг детства, с которым мы идем по жизни с 1983 года, сержант Андрей Александрович ГЕЦКО "Папай".

Мы жили с Андреем в соседних подъездах в Севастополе, вместе учились в одном классе, еще в далеких двухтысячных посреди Севастополя пели "Лента за лентой" и всегда считали россиян оккупантами", - отметил командир.

Ковалев рассказал, что с начала оккупации в 2014 году он ушел на войну, а Андрей уехал в Энергодар, оставив двух сестер и маму в оккупированном Севастополе, потому что они отказались уезжать.

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"С началом "широкомасштабной операции", когда он ушел воевать, мать и сестры отреклись от него. Поэтому мою маму, которая сейчас живет в Киеве, он называл своей "второй мамой" и постоянно, когда ему удавалось попасть в столицу, приезжал к ней.

Он не был Джоном Рэмбо, но свои позиции он удерживал месяцами, демонстрируя примеры мужества, стойкости и целеустремленности. Однажды он получил ранение средней тяжести, но, поскольку на позиции с ним были новички и понимая важность этой позиции, Андрей отказался от эвакуации и остался.

Вчера большинство моего батальона с удивлением узнали, что Папай - лучший друг комбата, ведь по его поведению и моим требованиям к нему этого никогда нельзя было понять.

Спасибо, друг, тебе за твою жизнь и службу, и прости меня..." - подытожил Ковалев.

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