Защищая Украину, погиб военнослужащий и музыкант Виталий Капранов. ФОТО

На войне погиб музыкант, барабанщик и бэк-вокалист киевской панк-группы "Квиткис" Виталий Капранов.

Об этом сообщила группа в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Воспоминания о Виталии

"Виталик погиб… Трудно это писать. И невозможно осознать. Очень болезненная и невыразимая утрата для всех нас. Кто знает Виталика — подтвердит, что это самый светлый, самый позитивный, самый искренний человек, полный креативности, интересных идей и жажды ко всему, что только можно. Мы никогда не сможем говорить о нем в прошедшем времени, но и не сможем больше с ним играть музыку, снимать клипы, отрываться на концертах, встречаться, чтобы выпить и поговорить", — написали участники группы.

Младший брат Виталия, Левко, также музыкант. Он рассказал, что именно старший брат научил его играть на барабанах, а также был для него примером и опорой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вернулся на фронт на протезе: защищая Украину, погиб 21-летний морпех Евгений Минженер. ФОТО





Подробнее о погибшем

После начала полномасштабного вторжения Виталий Капранов работал волонтером в благотворительном фонде "Соломенские котики". В июне этого года он добровольно поступил на военную службу в 20-ю бригаду оперативного назначения "Любарт", входящую в состав 1-го корпуса НГУ "Азов".

Обстоятельства гибели музыканта не сообщаются.

Группа "Квиткис", основанная в 2020 году, работала на стыке панка и альтернативного рока и успела выпустить пять альбомов. Виталий играл на ударных и был бэк-вокалистом киевской группы.





Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте погиб историк и боец 47-й ОМБр "Магура" Виталий Штефан. ФОТО