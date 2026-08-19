Защищая Украину, погиб военнослужащий и музыкант Виталий Капранов. ФОТО
На войне погиб музыкант, барабанщик и бэк-вокалист киевской панк-группы "Квиткис" Виталий Капранов.
Об этом сообщила группа в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Воспоминания о Виталии
"Виталик погиб… Трудно это писать. И невозможно осознать. Очень болезненная и невыразимая утрата для всех нас. Кто знает Виталика — подтвердит, что это самый светлый, самый позитивный, самый искренний человек, полный креативности, интересных идей и жажды ко всему, что только можно. Мы никогда не сможем говорить о нем в прошедшем времени, но и не сможем больше с ним играть музыку, снимать клипы, отрываться на концертах, встречаться, чтобы выпить и поговорить", — написали участники группы.
Младший брат Виталия, Левко, также музыкант. Он рассказал, что именно старший брат научил его играть на барабанах, а также был для него примером и опорой.
Подробнее о погибшем
После начала полномасштабного вторжения Виталий Капранов работал волонтером в благотворительном фонде "Соломенские котики". В июне этого года он добровольно поступил на военную службу в 20-ю бригаду оперативного назначения "Любарт", входящую в состав 1-го корпуса НГУ "Азов".
Обстоятельства гибели музыканта не сообщаются.
Группа "Квиткис", основанная в 2020 году, работала на стыке панка и альтернативного рока и успела выпустить пять альбомов. Виталий играл на ударных и был бэк-вокалистом киевской группы.
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