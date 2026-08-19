Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець та музикант Віталій Капранов. ФОТО
На війні загинув музикант, ударник та беквокаліст київського панк-гурту "Квіткіс" Віталій Капранов.
Про це повідомив гурт у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Спогади про Віталія
"Віталік загинув… важко це писати. і неможливо усвідомити. дуже болюча і невимовна втрата для всіх нас. Хто знає Віталіка — підтвердить, що це найсвітліша, найпозитивніша, найщиріша людина, сповнена креативності, цікавих ідей і жаги до всього чого тільки можна. Ми ніколи не зможемо сказати про нього у минулому часі, але і не зможемо більше з ним пограти музику, познімати кліпи, відірватись на концертах, зустрітись випити й поговорити", — написали учасники гурту.
Молодший брат Віталія, Левко, також музикант. Він поділився, що саме старший брат навчив його грати на барабанах, а також був для нього прикладом і підтримкою.
Більше про загиблого
Після початку повномасштабного вторгнення Віталій Капранов волонтерив для благодійного фонду "Солом'янські котики". У червні цього року він добровільно долучився до військової служби у 20-й бригаді оперативного призначення "Любарт", яка входить до складу 1-го корпусу НГУ "Азов".
Обставини загибелі музиканта не повідомляються.
Гурт "Квіткіс", заснований у 2020 році, працював на перетині панку й альтернативного року та встиг випустити п’ять альбомів. Віталій грав на ударних та був беквокалістом київського гурту.
- Напередодні стало відомо про загибель на фронті військового та барабанщика гурту "Руки’в Брюки" Анатолія Ткача.
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