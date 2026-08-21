Виїхав з окупованого Криму у 2014-му та воював проти РФ: у бою проти рашистів загинув сержант 413-го батальйону Андрій Гецко (Папай)

Сержант 413-го стрілецького батальйону Андрій Гецко (Папай) загинув у бою проти російських окупантів.

Про це повідомив командир батальйону Роман Ковальов, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вчора, виконуючи мій наказ, на позиції загинув мій найкращий друг дитинства, із яким ми йдемо по життю з 1983 року, сержант Андрій Олександрович ГЕЦКО "Папай".

Ми мешкали з Андрієм в сусідніх під’їздах у Севастополі, разом вчилися в одному класі, ще в далеких двотисячних посеред Севастополя співали "Лента за лентою" і завжди вважали росіян окупантами", - зазначив командир.

Ковальов розповів, що від початку окупації у 2014 році він пішов на війну, а Андрій виїхав до Енергодару, залишивши двох сестер та маму в окупованому Севастополі, бо вони відмовились виїжджати.

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"З початком "широкомасштабки", коли він пішов воювати, мати та сестри відреклися від нього. Тому мою маму, яка зараз мешкає в Києві, він називав своєю "другою мамою" і постійно, коли йому випадало потрапити до столиці, приїжджав до неї.

Він не був Джоном Рембо але свої позиції він тримав місяцями демонструючи приклади мужності, стійкості та вмотивованості. Одного разу він отримав поранення середньої тяжкості але, через те, що на позиції з ним були новачки і розуміючи важливість її, Андрій відмовився від евакуації і залишився.

Вчора, більшість мого батальйону, з подивом дізналися, що виявляється Папай - кращий друг комбата, бо по його поведінці та вимогам до нього з мого боку цього ніколи не можна було зрозуміти.

Дякую, друже, тобі за твоє життя та службу і вибач мені...." - підсумував Ковальов.

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