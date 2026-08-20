Після повернення з російського полону помер військовий Андрій Редько: "Не витримало серце"

Після повернення з російського полону помер український військовий із Сумщини Андрій Редько. Понад два роки він провів у неволі, де пережив тортури та голод.

Про це повідомив голова Сумської обласної ради Олексій Романько, передає Цензор.НЕТ.

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Понад два роки у російському полоні

У полон Андрій Редько потрапив у січні 2023 року на Харківському напрямку. Звільнити військового вдалося під час одного з обмінів навесні 2025 року.

Після повернення захисника зустрічали у його рідному селі Собичеве на Сумщині.

За словами Романька, тривале перебування у російській неволі серйозно підірвало здоров'я військового.

"На жаль, нелюдські умови російського полону підкосили здоров’я і позбавили життєвих сил, не витримало серце", – повідомив голова облради.

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Більшість звільнених з полону мають тяжкі захворювання та поранення

Напередодні, 19 серпня, з російського полону в Україну повернули ще 103 українських військовослужбовців.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, більшість звільнених захисників мають тяжкі захворювання та поранення.

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