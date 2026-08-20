После возвращения из российского плена скончался военный Андрей Редько: "Сердце не выдержало"

После возвращения из российского плена скончался украинский военнослужащий из Сумской области Андрей Редько. Более двух лет он провёл в плену, где пережил пытки и голод.

Об этом сообщил председатель Сумского областного совета Алексей Романько, передает Цензор.НЕТ.

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Более двух лет в российском плену

В плен Андрей Редько попал в январе 2023 года на Харьковском направлении. Освободить военного удалось во время одного из обменов весной 2025 года.

По возвращении защитника встречали в его родном селе Собичево в Сумской области.

По словам Романько, длительное пребывание в российском плену серьезно подорвало здоровье военного.

"К сожалению, бесчеловечные условия российского плена подорвали здоровье и лишили жизненных сил, сердце не выдержало", - сообщил председатель облсовета.

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Большинство освобожденных из плена страдают тяжелыми заболеваниями и ранениями

Накануне, 19 августа, из российского плена в Украину вернули еще 103 украинских военнослужащих.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, большинство освобожденных защитников имеют тяжелые заболевания и ранения.

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