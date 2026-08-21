Россия готовится вмешиваться в выборы в Европе в 2027 году, Украина готова помочь ЕС противодействовать этому, - Сибига

Россия может использовать масштабный избирательный цикл 2027 года для вмешательства во внутренние дела европейских стран и распространения дезинформации. Украина готова поделиться с партнерами собственным опытом противодействия российским гибридным операциям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя меры Франции по противодействию российскому информационному вмешательству.

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Сибига предупредил о рисках для выборов в Европе

По словам главы МИД, Москва вкладывает значительные ресурсы в попытки дестабилизировать европейские демократии. Особую актуальность эта угроза приобретает в преддверии 2027 года, когда выборы состоятся в ряде европейских государств.

"Российский режим рассматривает 2027 год как еще одну возможность для нападения на европейские демократии путем вмешательства в выборы, внутренние дела и распространения дезинформации. Европейским правительствам следует серьезно отнестись к этим рискам", - подчеркнул Сибига.

Он положительно оценил действия Франции, направленные на ограничение российского информационного вмешательства, назвав французский подход примером для других государств.

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Украина предлагает ЕС свой опыт

Сибига призвал партнеров Украины в Евросоюзе заранее разработать механизмы противодействия российским гибридным операциям, пропаганде и манипуляциям. Отдельно министр упомянул использование Россией культуры как одного из инструментов влияния.

"Украина имеет богатый опыт противодействия этим угрозам, и мы готовы делиться им с нашими европейскими союзниками", - заявил глава МИД.

По его словам, противодействие российскому вмешательству требует от европейских правительств не только осознания угрозы, но и заблаговременной и скоординированной политики.

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