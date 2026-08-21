Росія готується втручатися у вибори в Європі у 2027 році, Україна готова допомогти ЄС протидіяти цьому, - Сибіга

Росія може використати масштабний виборчий цикл 2027 року для втручання у внутрішні справи європейських країн та поширення дезінформації. Україна готова передати партнерам власний досвід протидії російським гібридним операціям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи заходи Франції щодо протидії російському інформаційному втручанню.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Сибіга попередив про ризики для виборів у Європі

За словами глави МЗС, Москва вкладає значні ресурси у спроби дестабілізувати європейські демократії. Особливої актуальності ця загроза набуває напередодні 2027 року, коли вибори відбудуться у низці європейських держав.

"Російський режим розглядає 2027 рік як ще одну можливість для нападу на європейські демократії шляхом втручання у вибори, внутрішні справи та поширення дезінформації. Європейським урядам слід серйозно поставитися до цих ризиків", – наголосив Сибіга.

Він позитивно оцінив дії Франції, спрямовані на обмеження російського інформаційного втручання, назвавши французький підхід прикладом для інших держав.

Також читайте: Розвідка США вважає, що безпілотник із вибухівкою в аеропорту Лейпцига може належати Росії, - WSJ

Україна пропонує ЄС свій досвід

Сибіга закликав партнерів України в Євросоюзі заздалегідь розробити механізми протидії російським гібридним операціям, пропаганді та маніпуляціям. Окремо міністр згадав використання Росією культури як одного з інструментів впливу.

"Україна має глибокий досвід у протидії цим загрозам, і ми готові ділитися ним із нашими європейськими союзниками", – заявив глава МЗС.

За його словами, протидія російському втручанню потребує від європейських урядів не лише усвідомлення загрози, а й завчасної та скоординованої політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українця, який планував підпали у Німеччині на замовлення РФ, засудили до понад 1 року тюрми