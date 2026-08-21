Почти 2 млн грн за "боевые" задачи, которых не было: ГБР сообщило о подозрении полковнику ГПСУ
ГБР сообщило о предъявлении подозрения полковнику Государственной пограничной службы Украины в связи с ненадлежащим контролем за выплатами военнослужащим. По данным следствия, в 2023-2025 годах им безосновательно начислили почти 2 млн грн дополнительного вознаграждения за боевые и специальные задания, которые фактически не выполнялись.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Сотрудники ГБР при оперативном сопровождении Главного отдела обеспечения внутренней и собственной безопасности "Запад" ГПСУ сообщили о подозрении полковнику пограничного отряда на Волыни.
На момент совершения правонарушения он занимал должность первого заместителя начальника отряда - начальника штаба, а сейчас возглавляет один из отрядов Украины.
Выплачивали вознаграждение якобы за выполнение боевых задач
По данным следствия, в 2023-2025 годах военнослужащим, командированным в штаб зоны территориальной обороны, ежемесячно выплачивали до 30 тыс. гривен дополнительного вознаграждения - якобы за выполнение боевых или специальных задач.
Не проверил основания для выплат
На самом деле этот штаб не входил в состав действующих группировок войск и не был органом военного управления. Там не издавали боевых приказов и не вели журнал боевых действий. Военнослужащие также не выполняли специальных задач и даже не получали средств связи.
Несмотря на это, чиновник не организовал надлежащей проверки документов и не выяснил, были ли законные основания для выплат. В результате военнослужащим безосновательно начислили и выплатили почти 2 млн гривен.
Судебно-экономическая экспертиза подтвердила, что государству нанесен ущерб в размере 1 млн 948 тыс. гривен.
Полковнику сообщено о подозрении в халатном отношении военнослужащего к службе, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
8 лет лишения свободы
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного начисления и выплаты средств.
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