Келлог прибыл в Украину и посетил Одесский морской порт

Бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог 21 августа прибыл с визитом в Украину. Вместе с американской делегацией он уже посетил Одесский морской торговый порт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о визите сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Келлогу показали последствия российских ударов

В Одессе американская делегация вместе с первым заместителем министра Сергеем Деркачем осмотрела повреждения портовой инфраструктуры, нанесенные российскими атаками.

Стороны обсудили безопасность судоходства в Черном море, работу Украинского морского коридора и устойчивость экспортной логистики.

"Для нас важно, что американские партнеры могут непосредственно увидеть, в каких условиях работают украинские порты", - отметил Деркач.

По его словам, несмотря на систематические удары РФ, Украина продолжает обеспечивать работу морского коридора, а одной из ключевых задач остается усиление защиты портов и безопасности судоходства.

Читайте: Кит Келлог объявил о планах приехать в Киев

Обсудили американские инвестиции в восстановление

Отдельной темой стали инвестиции и возможность участия американского бизнеса в восстановлении украинской инфраструктуры.

Речь шла, в частности, о проектах государственно-частного партнерства в портах, дорожной и железнодорожной инфраструктуре, а также о привлечении инвестиций в транспорт и логистику через Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Визит Келлога происходит накануне Дня Независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль провел встречу с Келлогом: обсудили возможность поставки новых систем Patriot для ВСУ