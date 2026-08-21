Келлог прибыл в Украину и посетил Одесский морской порт
Бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог 21 августа прибыл с визитом в Украину. Вместе с американской делегацией он уже посетил Одесский морской торговый порт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о визите сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.
Келлогу показали последствия российских ударов
В Одессе американская делегация вместе с первым заместителем министра Сергеем Деркачем осмотрела повреждения портовой инфраструктуры, нанесенные российскими атаками.
Стороны обсудили безопасность судоходства в Черном море, работу Украинского морского коридора и устойчивость экспортной логистики.
"Для нас важно, что американские партнеры могут непосредственно увидеть, в каких условиях работают украинские порты", - отметил Деркач.
По его словам, несмотря на систематические удары РФ, Украина продолжает обеспечивать работу морского коридора, а одной из ключевых задач остается усиление защиты портов и безопасности судоходства.
Обсудили американские инвестиции в восстановление
Отдельной темой стали инвестиции и возможность участия американского бизнеса в восстановлении украинской инфраструктуры.
Речь шла, в частности, о проектах государственно-частного партнерства в портах, дорожной и железнодорожной инфраструктуре, а также о привлечении инвестиций в транспорт и логистику через Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления.
Визит Келлога происходит накануне Дня Независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа.
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