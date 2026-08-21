Келлог прибув в Україну та відвідав Одеський морський порт

Колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог 21 серпня прибув з візитом в Україну. Разом з американською делегацією він уже відвідав Одеський морський торговельний порт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про візит поінформувало Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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Келлогу показали наслідки російських ударів

В Одесі американська делегація разом із першим заступником міністра Сергієм Деркачем оглянула пошкодження портової інфраструктури, завдані російськими атаками.

Сторони обговорили безпеку судноплавства у Чорному морі, роботу Українського морського коридору та стійкість експортної логістики.

"Для нас важливо, що американські партнери можуть безпосередньо побачити, в яких умовах працюють українські порти", – зазначив Деркач.

За його словами, попри систематичні удари РФ Україна продовжує забезпечувати роботу морського коридору, а одним із ключових завдань залишається посилення захисту портів та безпеки судноплавства.

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Обговорили американські інвестиції у відбудову

Окремою темою стали інвестиції та можливість участі американського бізнесу у відновленні української інфраструктури.

Йшлося, зокрема, про проєкти публічно-приватного партнерства у портах, дорожній та залізничній інфраструктурі, а також залучення інвестицій у транспорт і логістику через Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови.

Візит Келлога відбувається напередодні Дня Незалежності України, який відзначатимуть 24 серпня.

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