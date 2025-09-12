УКР
Шмигаль провів зустріч з Келлогом: обговорили можливість постачання нових систем Patriot для ЗСУ

Шмигаль та Келлог провели зустріч 12 вересня

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом, який перебуває з візитом у Києві.

Про це Шмигаль повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Міноборони проінформував американську сторону про результати останнього засідання у форматі "Рамштайн", на якому Україна отримала чіткі сигнали подальшої допомоги.

"Обговорили можливість отримання Силами оборони України нових систем Patriot та боєприпасів до них. Надали делегації дані про ситуацію на полі бою, а також деталі російської провокації проти Польщі. Такими діями Росія тестує реакцію НАТО, тож відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою", - зазначив Шмигаль.

Міністр подякував США та генералу Келлогу за особисті зусилля, спрямовані на наближення справедливого й тривалого миру та закликав посилити санкційний тиск на агресора.

Залиште Генерала Келлога в Україні - замінить собою дві-три системи патріот
12.09.2025 20:40 Відповісти
Так запропонували вже громадянство , житло і безкоштовний проїзд в метро , немає приводу для відмови ...
Тож Київ буде захищений
12.09.2025 20:44 Відповісти
А, ну по своїх вони не бють. Включаю логіку, значить війна договірна між рф і сша.
12.09.2025 21:01 Відповісти
12.09.2025 21:04 Відповісти
 
 