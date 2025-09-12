РУС
Шмыгаль провел встречу с Келлогом: обсудили возможность поставки новых систем Patriot для ВСУ

Шмыгаль и Келлог провели встречу 12 сентября

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом, который находится с визитом в Киеве.

Об этом Шмыгаль сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минобороны проинформировал американскую сторону о результатах последнего заседания в формате "Рамштайн", на котором Украина получила четкие сигналы дальнейшей помощи.

"Обсудили возможность получения Силами обороны Украины новых систем Patriot и боеприпасов к ним. Предоставили делегации данные о ситуации на поле боя, а также детали российской провокации против Польши. Такими действиями Россия тестирует реакцию НАТО, поэтому ответ союзников должен быть скоординированным и решительным", - отметил Шмыгаль.

Министр поблагодарил США и генерала Келлога за личные усилия, направленные на приближение справедливого и прочного мира и призвал усилить санкционное давление на агрессора.

США (27883) Шмыгаль Денис (2849) Patriot (362) Келлог Кит (221)
Залиште Генерала Келлога в Україні - замінить собою дві-три системи патріот
12.09.2025 20:40 Ответить
Так запропонували вже громадянство , житло і безкоштовний проїзд в метро , немає приводу для відмови ...
Тож Київ буде захищений
12.09.2025 20:44 Ответить
А, ну по своїх вони не бють. Включаю логіку, значить війна договірна між рф і сша.
12.09.2025 21:01 Ответить
12.09.2025 21:04 Ответить
Шмигаль, цей відомий політичний діяч, тепер Петріотів буде з лишком
12.09.2025 21:25 Ответить
 
 