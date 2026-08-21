Места хранения ударных БПЛА, склады ТС и наземные ретрансляторы были поражены на ВОТ, - Генштаб
20 августа и в ночь на 21 августа Силы обороны нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе города Донецка Донецкой области.
Под ударом также оказался склад материально-технических средств рашистов в Новосельском на временно оккупированной территории украинского Крыма.
Поражены два пункта управления противника - в Запорожском в Донецкой области и Кобыльном в Запорожской области.
"Среди прочего, на ВОТ АР Крым поражено шесть наземных ретрансляторов для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера": два - в Стерегущем, три - в районе Оленевки и один - в Черноморском.
Наземный ретранслятор обеспечивает передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, расширяя дальность и стабильность его применения", - говорится в сообщении.
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