Небензя пожаловался в ООН на санкции Украины против авторов мультсериала "Маша и Медведь"
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности выразил недовольство украинскими санкциями в отношении лиц, связанных с созданием и распространением российского мультсериала "Маша и Медведь". Эту тему российский дипломат использовал для очередных обвинений Украины в якобы "русофобии".
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие заявления Небензя сделал во время выступления в Совете Безопасности ООН.
Небензя упомянул "Машу и Медведя" в Совбезе ООН
Представитель государства-агрессора назвал Украину "концлагерем имени Зеленского" и заявил о якобы "полном запрете на инакомыслие". Западных партнеров Киева он обвинил в финансировании продолжения войны, которую Россия сама начала полномасштабным вторжением в феврале 2022 года.
В качестве примера якобы "уничтожения всего русского" Небензя привел санкции против лиц, связанных с мультсериалом "Маша и Медведь".
"Ущемляется не только русский язык — уничтожается все, что связано с нашим общим прошлым. Власти Киева демонстрируют пещерную русофобию и ксенофобию", — заявил он.
Небензя также возмутился аргументацией об использовании мультсериала для продвижения российских нарративов.
"Убогость властей видна на смешном примере — под санкции в Украине попал российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь", потому что он продвигает российский милитаристский нарратив", — сказал постпред РФ.
Украина ввела санкции 21 августа
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Владимир Зеленский 21 августа подписал указ о применении санкций против российских граждан и организаций, связанных с созданием и распространением мультсериала "Маша и Медведь".
- После введения ограничений YouTube заблокировал для пользователей в Украине три канала, связанных с российским мультсериалом.
Ранее "Маша и Медведь" имел значительную аудиторию среди украинских пользователей YouTube. По данным "Украинских новостей", в 2025 году адаптированный для украинской аудитории канал с этим российским мультсериалом возглавлял десятку самых популярных детских YouTube-каналов, позиционировавшихся со страной регистрации Украина.
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