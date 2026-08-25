Небензя пожаловался в ООН на санкции Украины против авторов мультсериала "Маша и Медведь"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности выразил недовольство украинскими санкциями в отношении лиц, связанных с созданием и распространением российского мультсериала "Маша и Медведь". Эту тему российский дипломат использовал для очередных обвинений Украины в якобы "русофобии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие заявления Небензя сделал во время выступления в Совете Безопасности ООН.

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Небензя упомянул "Машу и Медведя" в Совбезе ООН

Представитель государства-агрессора назвал Украину "концлагерем имени Зеленского" и заявил о якобы "полном запрете на инакомыслие". Западных партнеров Киева он обвинил в финансировании продолжения войны, которую Россия сама начала полномасштабным вторжением в феврале 2022 года.

В качестве примера якобы "уничтожения всего русского" Небензя привел санкции против лиц, связанных с мультсериалом "Маша и Медведь".

"Ущемляется не только русский язык — уничтожается все, что связано с нашим общим прошлым. Власти Киева демонстрируют пещерную русофобию и ксенофобию", — заявил он.

Небензя также возмутился аргументацией об использовании мультсериала для продвижения российских нарративов.

"Убогость властей видна на смешном примере — под санкции в Украине попал российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь", потому что он продвигает российский милитаристский нарратив", — сказал постпред РФ.

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Украина ввела санкции 21 августа

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Владимир Зеленский 21 августа подписал указ о применении санкций против российских граждан и организаций, связанных с созданием и распространением мультсериала "Маша и Медведь".

После введения ограничений YouTube заблокировал для пользователей в Украине три канала, связанных с российским мультсериалом.

Ранее "Маша и Медведь" имел значительную аудиторию среди украинских пользователей YouTube. По данным "Украинских новостей", в 2025 году адаптированный для украинской аудитории канал с этим российским мультсериалом возглавлял десятку самых популярных детских YouTube-каналов, позиционировавшихся со страной регистрации Украина.

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