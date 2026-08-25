УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11895 відвідувачів онлайн
Новини Пропаганда РФ
1 961 20

Небензя поскаржився в ООН на санкції України проти авторів мультсеріалу "Маша та Ведмідь"

Небензя поскаржився в ООН на санкції проти авторів "Маші та Ведмедя"

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки поскаржився на українські санкції проти осіб, пов'язаних зі створенням і поширенням російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь". Цю тему російський дипломат використав для чергових звинувачень України в нібито "русофобії".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні заяви Небензя зробив під час виступу в Раді Безпеки ООН.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Небензя згадав "Машу та Ведмедя" в Радбезі ООН

Представник держави-агресора назвав Україну "концтабором імені Зеленського" та заявив про нібито "повну заборону на інакодумство". Західних партнерів Києва він звинуватив у фінансуванні продовження війни, яку Росія сама розпочала повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року.

Як приклад нібито "знищення всього російського" Небензя навів санкції проти осіб, пов'язаних із мультсеріалом "Маша та Ведмідь".

"Утискається не тільки російська мова – знищується все, що пов'язано з нашим спільним минулим. Влада Києва показує печерну русофобію та ксенофобію", – заявив він.

Небензя також обурився аргументацією щодо використання мультсеріалу для просування російських наративів.

"Убогість влади видно на смішному прикладі – під санкції в Україні потрапив російський мультиплікаційний серіал "Маша та Ведмідь", бо він просуває російський мілітаристський наратив", – сказав постпред РФ.

Також читайте: РФ випустила пропагандистський фільм про знищення Маріупольського драмтеатру: спроба перетворити місце злочину на декорацію для його заперечення, - Лубінець

Україна запровадила санкції 21 серпня

  • Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Президент Володимир Зеленський 21 серпня підписав указ про застосування санкцій проти російських громадян та організацій, пов'язаних зі створенням і поширенням мультсеріалу "Маша та Ведмідь".
  • Після запровадження обмежень YouTube заблокував для користувачів в Україні три канали, пов'язані з російським мультсеріалом.

Раніше "Маша та Ведмідь" мав значну аудиторію серед українських користувачів YouTube. У 2025 році адаптований для української аудиторії канал із цим російським мультсеріалом очолював десятку найпопулярніших дитячих YouTube-каналів, які позиціонувалися з країною реєстрації Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мультфільм "Маша і Ведмідь" можуть заборонити в Україні у разі санкцій, - Юрчишин

Автор: 

скарга (79) мультфільм (20) ООН (3216) пропаганда (3030) санкції (9538)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Маша и Медведь это яркий пример ватных скреп, взрослый здоровый медведь якшается с маленькой девочкой, на лици педофилия в купе с зоофилией...
показати весь коментар
25.08.2026 11:14 Відповісти
+6
Комарів бойових цього разу не згадував? Бо вони теж той мультик не дивляться, а з його "творців" кров смоктатимуть з подвійним задоволенням! 😂
показати весь коментар
25.08.2026 11:08 Відповісти
+5
Виліз черговий поціновувач узкой культури.
показати весь коментар
25.08.2026 11:23 Відповісти

Завантаження...

 
 