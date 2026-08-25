Небензя поскаржився в ООН на санкції України проти авторів мультсеріалу "Маша та Ведмідь"
Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки поскаржився на українські санкції проти осіб, пов'язаних зі створенням і поширенням російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь". Цю тему російський дипломат використав для чергових звинувачень України в нібито "русофобії".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні заяви Небензя зробив під час виступу в Раді Безпеки ООН.
Небензя згадав "Машу та Ведмедя" в Радбезі ООН
Представник держави-агресора назвав Україну "концтабором імені Зеленського" та заявив про нібито "повну заборону на інакодумство". Західних партнерів Києва він звинуватив у фінансуванні продовження війни, яку Росія сама розпочала повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року.
Як приклад нібито "знищення всього російського" Небензя навів санкції проти осіб, пов'язаних із мультсеріалом "Маша та Ведмідь".
"Утискається не тільки російська мова – знищується все, що пов'язано з нашим спільним минулим. Влада Києва показує печерну русофобію та ксенофобію", – заявив він.
Небензя також обурився аргументацією щодо використання мультсеріалу для просування російських наративів.
"Убогість влади видно на смішному прикладі – під санкції в Україні потрапив російський мультиплікаційний серіал "Маша та Ведмідь", бо він просуває російський мілітаристський наратив", – сказав постпред РФ.
Україна запровадила санкції 21 серпня
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Президент Володимир Зеленський 21 серпня підписав указ про застосування санкцій проти російських громадян та організацій, пов'язаних зі створенням і поширенням мультсеріалу "Маша та Ведмідь".
- Після запровадження обмежень YouTube заблокував для користувачів в Україні три канали, пов'язані з російським мультсеріалом.
Раніше "Маша та Ведмідь" мав значну аудиторію серед українських користувачів YouTube. У 2025 році адаптований для української аудиторії канал із цим російським мультсеріалом очолював десятку найпопулярніших дитячих YouTube-каналів, які позиціонувалися з країною реєстрації Україна.
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