Может запускать большее количество БПЛА с борта: представлен новый морской дрон MAGURA
Индустрия дронов
Во время парада, посвященного Дню Независимости Украины, компания UFORCE продемонстрировала свой новейший морской дрон MV11 из семейства MAGURA.
Об этом пишет "Милитарный", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Ключевой особенностью дрона станет способность запускать большее количество носителей непосредственно со своего борта. Таким образом, платформа превращается в мобильную морскую базу для других беспилотных систем.
В отличие от предыдущих моделей семейства, это транспортная платформа, способная перевозить другие беспилотные системы и оборудование для выполнения задач.
MV11 может работать как платформа-носитель: доставлять, запускать и обеспечивать поддержку других дронов вдали от берега.
Морской дрон может нести до 2 200 кг полезной нагрузки и работать до семи дней.
Модель предназначена для разведки, наблюдения, поддержки десантных операций, а также доставки топлива и оборудования для других морских беспилотников (USV). Эти задачи дрон может выполнять в любых погодных условиях.
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