Морские дроны Magura с FPV поразили два радиолокационных объекта РФ в Крыму, - ГУР

Спецподразделение ГУР Минобороны Украины "Group 13" в конце июля провело операцию во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО.

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С помощью новейших морских платформ Magura, оснащенных FPV-дронами, были поражены машина управления из состава радиолокационного комплекса "Подлет" и система радиолокационного распознавания "Пароль-4".

В ГУР отметили, что применение морских платформ в качестве носителей FPV-дронов позволило впервые эффективно нанести удары по наземным целям оккупантов с моря.

"Отныне наши "Магуры" угрожают российским оккупантам и на суше - это кардинальный перенос борьбы в другую плоскость. В целом, наши операции во время войны с российским агрессором подтверждают - захватчикам в Крыму не будет места ни в акватории, ни в небе над Черным морем, ни на крымской земле. Крым - это Украина", - подчеркнул командир "Group 13" с позывным "Тринадцатый".

Во время войны с государством-агрессором Россией на море операторы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" уничтожили девять и повредили пять российских кораблей, уничтожили три вражеских вертолета и еще один вертолет - повредили, а также уничтожили два истребителя оккупантов из состава Черноморского флота РФ.

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