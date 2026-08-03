Морські дрони Magura з FPV уразили два радіолокаційні об’єкти РФ у Криму, - ГУР. ВIДЕО

Спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 наприкінці липня провів операцію в тимчасово окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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За допомогою новітніх морських платформ Magura, оснащених FPV-дронами, було уражено машину управління зі складу радіолокаційного комплексу "Подльот" та систему радіолокаційного розпізнавання "Пароль-4".

У ГУР зазначили, що застосування морських платформ як носіїв FPV-дронів дозволило вперше ефективно завдати ударів по наземних цілях окупантів із моря.

"Відтепер наші "Маґури" загрожують російським окупантам і на суходолі - це кардинальне переведення боротьби в іншу площину. Загалом, наші операції під час війни з російським агресором підтверджують - загарбникам у Криму не буде місця ані в акваторії, ані в небі над Чорним морем, ані на кримській землі. Крим - це Україна", - наголосив командир "Group 13" із позивним Тринадцятий.

Під час війни з державою-агресором Росією на морі оператори спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" знищили дев’ять та пошкодили п’ять російських кораблів, знищили три ворожі гелікоптери та ще один вертоліт - пошкодили, а також знищили два винищувачі окупантів зі складу Чорноморського флоту РФ.

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