Може запускати більшу кількість БпЛА з борту: представлено новий морський дрон MAGURA

Індустрія дронів

Під час параду до Дня Незалежності України компанія UFORCE продемонструвала свій новітній морський дрон MV11 сімейства MAGURA.

Про це пише "Мілітарний", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ключовою особливістю дрона стане здатність запускати більшу кількість носіїв безпосередньо зі свого борту. Таким чином, платформа перетворюється на мобільну морську базу для інших безпілотних систем.

На відміну від попередніх моделей сімейства, це транспортна платформа, здатна перевозити інші безпілотні системи та обладнання для виконання завдань.

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MV11 може працювати як платформа-носій: доставляти, запускати та забезпечувати підтримку інших дронів далеко від берега.

Морський дрон може нести до 2 200 кг корисного навантаження та працювати до семи днів.

Модель призначена для розвідки, спостереження, підтримки десантних операцій, а також постачання пального й обладнання для інших морських безпілотників (USV). Ці завдання дрон може виконувати за будь-яких погодних умов.

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