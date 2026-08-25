Экс-президента Армении Кочаряна и его сына задержали по делу о коррупции

Бывший президент Армении Роберт Кочарян и его старший сын Седрак были задержаны 25 августа в рамках расследования коррупционных преступлений. Правоохранительные органы проводят масштабные обыски по нескольким десяткам адресов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет армянская служба "Радио Свобода".

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Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет

С утра правоохранители проводили обыски в домах второго президента Армении Роберта Кочаряна и его сына Левона Кочаряна, который является депутатом Национального собрания.

Впоследствии стало известно о задержании экс-президента и его старшего сына Седрака. Сначала лидер оппозиционной фракции "Армения" Анна Григорян сообщила, что Кочаряна доставили в Службу национальной безопасности. Позже руководитель его аппарата уточнил, что экс-президент находится в Антикоррупционном комитете.

Обыск в доме Левона Кочаряна на тот момент продолжался.

Антикоррупционный комитет заявил, что следственные действия проводятся по нескольким десяткам адресов в рамках уголовного производства по делу о коррупционных преступлениях. Подробности дела в ведомстве пообещали сообщить позже.

Следователи также прибыли в ереванский офис Toyota, фитнес-клуб Orange Fitness и развлекательный центр Play City. Следственные действия проводятся и в жилищах руководителей этих заведений.

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Накануне Пашинян публично заговорил о состоянии семьи Кочаряна

Задержанию предшествовала острая дискуссия в парламенте между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Левоном Кочаряном. Пашинян поставил под сомнение происхождение состояния семьи бывшего президента.

"Откуда вы взяли это состояние? Вы хотите сказать, что ваши миллионы должны унаследовать ваши дети, а затем — внуки... Я прямо говорю вам, что этого не произойдет. Это не личное дело, а политическое. Все, понемногу, должно быть возвращено Республике Армения", — заявил премьер.

Левон Кочарян в ответ подчеркнул, что решение по поводу имущества должен принимать суд, а не руководство страны, и обвинил власти в избирательном правосудии.

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