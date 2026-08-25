Експрезидента Вірменії Кочаряна та його сина затримали у справі про корупцію

Колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна та його старшого сина Седрака затримали 25 серпня в межах розслідування корупційних злочинів. Правоохоронці проводять масштабні обшуки за кількома десятками адрес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише вірменська служба "Радіо Свобода".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кочаряна доставили до Антикорупційного комітету

Від ранку правоохоронці проводили обшуки в будинках другого президента Вірменії Роберта Кочаряна та його сина Левона Кочаряна, який є депутатом Національних зборів.

Згодом стало відомо про затримання експрезидента та його старшого сина Седрака. Спочатку лідерка опозиційної фракції "Вірменія" Анна Григорян повідомила, що Кочаряна доставили до Служби національної безпеки. Пізніше керівник його апарату уточнив, що експрезидент перебуває в Антикорупційному комітеті.

Обшук у будинку Левона Кочаряна на той момент тривав.

Антикорупційний комітет заявив, що слідчі дії відбуваються за кількома десятками адрес у межах кримінального провадження щодо корупційних злочинів. Деталі справи у відомстві пообіцяли повідомити пізніше.

Слідчі також прийшли до єреванського офісу Toyota, фітнес-клубу Orange Fitness та розважального центру Play City. Слідчі дії проводять і в помешканнях керівників цих закладів.

Читайте: Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах з Росією

Напередодні Пашинян публічно заговорив про статки родини Кочаряна

Затриманню передувала гостра дискусія у парламенті між прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та Левоном Кочаряном. Пашинян поставив під сумнів походження статків родини колишнього президента.

"Звідки ви взяли ці статки? Ви хочете сказати, що ваші мільйони мають успадкувати ваші діти, а потім – онуки... Я прямо кажу вам, що цього не станеться. Це не особиста справа, а політична. Усе, потроху, має бути повернуто Республіці Вірменія", – заявив прем'єр.

Левон Кочарян у відповідь наголосив, що рішення щодо майна має ухвалювати суд, а не керівництво країни, та звинуватив владу у вибірковому правосудді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пашинян відкинув погрози про "український сценарій" для Вірменії: Це несерйозно