Сотрудник СБУ организовал схему незаконного бронирования: его пособник причастен к прослушке руководительницы подразделения НАБУ

Сотруднику СБУ, организовавшему схему незаконного "забронирования" военнообязанных, предъявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Подозреваемый вместе с пособником и директором предприятия, имевшего статус критически важного, организовывал фиктивное трудоустройство военнообязанных с последующим оформлением им отсрочки.

Фактически такие лица трудовые обязанности не выполняли, а начисленную заработную плату должны были возвращать участникам схемы. За такие "услуги" неправомерную выгоду получали как наличными, так и в криптоактивах", — говорится в сообщении.

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Взятка в размере почти 1 млн грн

Следствием задокументировано несколько эпизодов, связанных с бронированием военнообязанных лиц.

"Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет почти 1 млн грн", - отметили в Бюро.

Также сотрудника СБУ подозревают в легализации более 18,4 млн грн. Эти средства использовались для приобретения и оформления недвижимости, земельного участка и автомобиля, а также вносились на банковский счет.

В НАБУ отметили, что пособник также подозревается в незаконном приобретении специальных технических средств негласного получения информации, а также в их незаконном использовании (ч. 2 ст. 359 УК Украины).

"По данным следствия, именно он причастен к установке средств, обнаруженных в конце 2025 года в квартире руководительницы одного из подразделений детективов НАБУ, расследующего коррупцию в оборонной сфере", — добавили там.

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