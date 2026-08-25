Працівник СБУ організував схему незаконного бронювання: його пособник причетний до прослушки керівниці підрозділу НАБУ

Співробітнику СБУ, який організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Підозрюваний разом із пособником та директоркою підприємства, яке мало статус критично важливого, організовував фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних із подальшим оформленням їм бронювання.

Фактично такі особи трудових обов’язків не виконували, а нараховану заробітну плату мали повертати учасникам схеми. За такі "послуги" неправомірну вигоду отримували як у готівці, так і в криптоактивах", - йдеться в повідомленні.

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Хабар в майже 1 млн грн

Слідством задокументовано декілька епізодів щодо бронювання військовозобов’язаних осіб.

"Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить майже 1 млн грн", - зазначили у Бюро.

Також співробітника СБУ підозрюють у легалізації понад 18,4 млн грн. Ці кошти використовували для придбання та оформлення нерухомості, земельної ділянки й автомобіля, а також вносили на банківський рахунок.

У НАБУ зазначили, що пособник також підозрюється у незаконному придбанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також їх незаконному використанні (ч. 2 ст. 359 КК України).

"За даними слідства, саме він причетний до встановлення засобів, виявлених наприкінці 2025 року у квартирі керівниці одного з підрозділів детективів НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері", - додали там.

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