Трамп хочет переименовать озеро Онтарио в "озеро Америка" на фоне торговой войны с Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность переименовать озеро Онтарио, названное в честь канадской провинции, в "озеро Америка" на фоне торгового спора с Канадой.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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Предложение Трампа

"Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность смены названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку мы больше не рассчитываем вести значительный бизнес с Онтарио. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал Трамп.

Впоследствии он назвал канадцев "клоунами", которых "кто-то должен заставить встать в строй, иначе последствия будут гораздо хуже!"

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Контекст

Озеро Онтарио расположено на границе США и Канады. Провинция Онтарио - самая густонаселенная провинция Канады и один из главных центров автомобильной промышленности страны. Ее административным центром является город Торонто.

Отметим, что отношения США и Канады ухудшились после того, как стороны не смогли достичь новых торговых договоренностей.

Недавно США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Речь идет о повышении пошлин на алкоголь, электрооборудование и хоккейное снаряжение из Канады.

Накануне Трамп также пригрозил Канаде новыми 50-процентными пошлинами на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что требования Вашингтона могут нанести серьезный ущерб ключевым отраслям канадской экономики.

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