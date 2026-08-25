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Новости Требования Трампа к Канаде Тарифная война между США и Канадой Отношения США и Канады
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Трамп хочет переименовать озеро Онтарио в "озеро Америка" на фоне торговой войны с Канадой

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность переименовать озеро Онтарио, названное в честь канадской провинции, в "озеро Америка" на фоне торгового спора с Канадой.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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Предложение Трампа

"Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность смены названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку мы больше не рассчитываем вести значительный бизнес с Онтарио. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал Трамп.

Впоследствии он назвал канадцев "клоунами", которых "кто-то должен заставить встать в строй, иначе последствия будут гораздо хуже!"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп планирует отменить 200 тысяч виз иностранцам, попросившим убежища в США, - Reuters. ФОТОрепортаж

Контекст

  • Озеро Онтарио расположено на границе США и Канады. Провинция Онтарио - самая густонаселенная провинция Канады и один из главных центров автомобильной промышленности страны. Ее административным центром является город Торонто.

Отметим, что отношения США и Канады ухудшились после того, как стороны не смогли достичь новых торговых договоренностей.

Недавно США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Речь идет о повышении пошлин на алкоголь, электрооборудование и хоккейное снаряжение из Канады.

Накануне Трамп также пригрозил Канаде новыми 50-процентными пошлинами на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что требования Вашингтона могут нанести серьезный ущерб ключевым отраслям канадской экономики.

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Автор: 

Канада (2211) США (30369) Трамп Дональд (8123)
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Топ комментарии
+12
Розумововідсталим - місце в лікарні, а не в Білому домі.
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25.08.2026 16:31 Ответить
+8
це риже чмо саме обісралось та обісрало США як гаранта світового лідеру . Тепер Сша ніхто не боїться та не поважає. Країна кидання понтів та торгащів
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25.08.2026 16:32 Ответить
+7
"Нещодавно США запровадили 50-відсоткові мита на канадські товари"

Нагадую, що єдині 2 країни, проти яких Трамп ніколи не намагався запровадити мита, - це РФ і РБ. Зате проти найближчих союзників - мита 50%.
Цікаво, якби на місці Трампа був агент Кремля Краснов, як би він діяв?
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25.08.2026 16:34 Ответить

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