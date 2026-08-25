Трамп хочет переименовать озеро Онтарио в "озеро Америка" на фоне торговой войны с Канадой
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность переименовать озеро Онтарио, названное в честь канадской провинции, в "озеро Америка" на фоне торгового спора с Канадой.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Предложение Трампа
"Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность смены названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку мы больше не рассчитываем вести значительный бизнес с Онтарио. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал Трамп.
Впоследствии он назвал канадцев "клоунами", которых "кто-то должен заставить встать в строй, иначе последствия будут гораздо хуже!"
Контекст
- Озеро Онтарио расположено на границе США и Канады. Провинция Онтарио - самая густонаселенная провинция Канады и один из главных центров автомобильной промышленности страны. Ее административным центром является город Торонто.
Отметим, что отношения США и Канады ухудшились после того, как стороны не смогли достичь новых торговых договоренностей.
Недавно США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Речь идет о повышении пошлин на алкоголь, электрооборудование и хоккейное снаряжение из Канады.
Накануне Трамп также пригрозил Канаде новыми 50-процентными пошлинами на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что требования Вашингтона могут нанести серьезный ущерб ключевым отраслям канадской экономики.
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Нагадую, що єдині 2 країни, проти яких Трамп ніколи не намагався запровадити мита, - це РФ і РБ. Зате проти найближчих союзників - мита 50%.
Цікаво, якби на місці Трампа був агент Кремля Краснов, як би він діяв?