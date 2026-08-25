Трамп хоче перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка" на тлі торговельної війни з Канадою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість перейменувати озеро Онтаріо, назване на честь канадської провінції, на "озеро Америка" на тлі торговельної суперечки з Канадою.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Пропозиція Трампа

"Сполучені Штати серйозно розглядають можливість зміни назви озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки ми більше не розраховуємо вести значний бізнес з Онтаріо. Дякую за увагу до цього питання!" — написав Трамп.

Згодом він назвав канадців "клоунами", яких "хтось має змусити стати в стрій, інакше наслідки будуть набагато гіршими!"

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Контекст

Озеро Онтаріо розташоване на кордоні США та Канади. Провінція Онтаріо — найбільш населена провінція Канади та один з головних центрів автомобільної промисловості країни. Її адміністративним центром є місто Торонто.

Зазначимо, що відносини США й Канади погіршилися після того, як сторони не змогли досягти нових торговельних домовленостей.

Нещодавно США запровадили 50-відсоткові мита на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів. Йдеться про підвищення мит на алкоголь, електрообладнання та хокейне спорядження з Канади.

Напередодні Трамп також пригрозив Канаді новими 50-відсотковими митами на автомобілі, автозапчастини, сталь і алюміній. Премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що вимоги Вашингтону можуть завдати серйозної шкоди ключовим галузям канадської економіки.

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