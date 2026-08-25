Трамп хоче перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка" на тлі торговельної війни з Канадою
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість перейменувати озеро Онтаріо, назване на честь канадської провінції, на "озеро Америка" на тлі торговельної суперечки з Канадою.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Пропозиція Трампа
"Сполучені Штати серйозно розглядають можливість зміни назви озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки ми більше не розраховуємо вести значний бізнес з Онтаріо. Дякую за увагу до цього питання!" — написав Трамп.
Згодом він назвав канадців "клоунами", яких "хтось має змусити стати в стрій, інакше наслідки будуть набагато гіршими!"
Контекст
- Озеро Онтаріо розташоване на кордоні США та Канади. Провінція Онтаріо — найбільш населена провінція Канади та один з головних центрів автомобільної промисловості країни. Її адміністративним центром є місто Торонто.
Зазначимо, що відносини США й Канади погіршилися після того, як сторони не змогли досягти нових торговельних домовленостей.
Нещодавно США запровадили 50-відсоткові мита на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів. Йдеться про підвищення мит на алкоголь, електрообладнання та хокейне спорядження з Канади.
Напередодні Трамп також пригрозив Канаді новими 50-відсотковими митами на автомобілі, автозапчастини, сталь і алюміній. Премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що вимоги Вашингтону можуть завдати серйозної шкоди ключовим галузям канадської економіки.
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Нагадую, що єдині 2 країни, проти яких Трамп ніколи не намагався запровадити мита, - це РФ і РБ. Зате проти найближчих союзників - мита 50%.
Цікаво, якби на місці Трампа був агент Кремля Краснов, як би він діяв?