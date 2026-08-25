Военный комитет НАТО 18–19 сентября будет обсуждать помощь Украине

18–19 сентября Военный комитет НАТО, являющийся высшим военным органом, проведет заседание на уровне начальников генеральных штабов, в ходе которого, в частности, будет обсуждаться вопрос о военной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщили в пресс-службе Альянса.

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Что известно?

"Военный комитет проведет заседание на уровне начальников генеральных штабов 18–19 сентября 2026 года в Копенгагене, Дания. Заседание возглавит председатель Военного комитета (CMC) адмирал Джузеппе Каво Драгоне", - отметили там.

Также в заседании примут участие верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации (SACT) адмирал Пьер Вандье.

"Высшее военное руководство НАТО обсудит дальнейшие шаги по итогам саммита НАТО в Анкаре, в частности дальнейшее укрепление коллективного сдерживания и обороны Альянса, инновации и технологии, а также поддержку Украины", - добавили в пресс-службе Альянса.

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