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Новини Військова допомога Україні
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Військовий комітет НАТО 18-19 вересня обговорюватиме допомогу Україні

Військовий комітет НАТО обговорить допомогу Україні: коли?

18-19 вересня Військовий комітет НАТО, який є найвищим військовим органом, проведе засідання на рівні начальників генштабів під час якого, зокрема, обговорюватимуть військову допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомили в пресслужбі Альянсу.

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Що відомо?

"Військовий комітет проведе засідання на рівні начальників генеральних штабів 18–19 вересня 2026 року в Копенгагені, Данія. Засідання очолюватиме голова Військового комітету (CMC) адмірал Джузеппе Каво Драгоне", - зазначили там.

Також участь братимуть верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Алексус Гринкевич та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО з трансформації (SACT) адмірал П’єр Вандьє.

"Високе військове керівництво НАТО обговорить подальші кроки за підсумками саміту НАТО в Анкарі, зокрема подальше зміцнення колективного стримування й оборони Альянсу, інновації та технології, а також підтримку України", - додали у пресслужбі Альянсу.

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